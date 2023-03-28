農業局長陳冠義率領農業局、動保處人員對狒狒鞠躬。（陳夢茹攝）

逃脫狒狒終多日成為新聞關注焦點，昨天下午好不容易落網，不料卻遭到獵槍擊中左胸，失血過多死亡，震驚各界，大體冰存桃園市動保處，今早9點市府人員將狒狒裝箱、移靈、蓋布、獻花致敬，運送至台北市立動物園做檢查及檢疫，再送往家畜試驗衛生試驗所解剖。

桃園市農業局及動保處人員今天一早就先將狒狒裝進白色塑膠箱，9點準時運送至台北市立動物園，相關人員先替狒狒所待的塑膠箱進行消毒，市府人員再替箱子蓋布、獻花並鞠躬致敬，將狒狒送往台北市立動物園做檢查、驗DNA後，將送往家畜試驗衛生試驗所解剖。

農業局長陳冠義直呼，保護動物、尊重動物是大家一直追求的目標，很遺憾經過多天的天追捕，最後得到最不想看到的結果，狒狒為什麼中槍死亡、獵人為什麼拿著真槍實彈，我們感到遺憾與憤怒，已請警方及檢調加強偵辦，對於圍捕過程中同仁有做不好的地方，市府也會進行檢討，我個人及相關同仁都會接受調查，將依考績握後續懲處，會全力配合警方的調查。