很多男生以為保險套越薄女生感受越好，泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修表示，這些都是迷思，根據多數女生的經驗，保險套是否滋潤才是關鍵，否則發生性行為出現疼痛或撕裂感，其實都會讓女生很不舒服，更別謬論可以享受到高潮，且男生有戴套反而會讓女生更放鬆，因為不需擔心意外懷孕的風險。

泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修昨天在臉書上分享，許多保險套的廣告都主打超薄、超超薄或顆粒感等，讓很多男生以為保險套薄就是王道，但其實讓女孩們無法自拔的原因和保險套薄不薄真的沒有太大的差別。

泌尿科醫師表示，陰道是很敏感的器官，對多數的女性來說，大家更在意的是「潤滑液」的成分。許多有過性經驗的女性回饋說，影響做愛能否高潮的是有輕微疼痛的摩擦感，以及在男生要進入前瞬間有被撐開的撕裂感。

泌尿科醫師指出，男生們可以試想，若今天GG上有傷口，每次磨擦都會痛，這樣還有辦法好好享受嗎？所以對女生來說，保險套滋潤與否才是關鍵。另有不少女生說，沒懷孕打算的時候，有戴保險套反而會讓她們更放鬆，因為不需要擔心意外懷孕。

泌尿科醫師也說，保險套薄不薄與男生的感受較有關聯，男生的生殖器對溫度「很有感」，因為女生的陰道溫度和人體核心體溫類似，大約會落在38度，但是男生的生殖器和室溫差不多，因此當發生性行為的時候，男生的生殖器可以感覺到瞬間的溫差，因此保險套若較薄，感受就會越明顯。

泌尿科醫師表示，當然無套跟有套還是有差別的，因為男性生殖器有「冠狀溝」，因此如果男性夠粗大拔出來的時候會有「刮」的感覺，但是如果有包莖問題或戴保險套的話，可能就會失去這個感覺。