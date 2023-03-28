普發現金6000元有5種發放管道，4月6日起開始入帳。而台北市為響應，推出發票抽百萬現金活動，只要是在台北市開立的200元發票，就能獲1次抽獎機會，最大獎為百萬元現金。而台北市蔣萬安28日上午表示，「週四早上將對外宣布！」

據了解，北市府原訂由4局處規畫加碼活動，後擴增成為8個局處，除了原有的產發局、商業處、文化局、觀傳局、體育局外，另外再新增市場處、客委會和原民會，並透過不同面向的促銷方案，盼激起市民拿到6000元現金後的消費動力。

關於細部項目，小至體育局的12區市民運動中心促銷優惠、文化局藝文場館門票折扣、觀傳局住宿優惠，大到產發局舉辦的抽獎活動，與過往柯市府任內推出的「台北購起來」相似，只要持台北市開立的發票、收據，且達到金額200元或以上，就能夠登錄上網頁，並擁有1次抽獎機會，期程為4月初至5月底共計2個月，獎項除了汽車外，還有百萬元現金。

對此蔣萬安今上午出席市政會議前受訪表示，北市府一定會配合中央發6000元現金政策，大力配振興台北市經濟，希望大家都來台北市消費，並正式宣布周四上午會有個記者會，跟大家做說明。