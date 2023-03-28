東非狒狒昨順利落網，卻遭獵槍打傷而身亡，還因官員拿著奄奄一息狒狒照相惹議，桃園市長張善政在臉書回應，有些同仁在過程中沒有以審慎、專業的態度面對，沒有展現出農政機關所應具備的保護動物、尊重生命的素養與價值，市政府責無旁貸，這絕對必須反省與檢討，將依法懲處，確保不會再度發生。
「善待動物，尊重生命，必須是我們追求的價值！」張善政在臉書發文指出，昨日下午，在桃園流浪多日的東非狒狒被找到了，但卻不幸在過程中喪生，這樣的結果，他跟大家一樣，感到非常遺憾。
張善政說，現場為何擊發獵槍？持槍者是否為其他單位或縣市委託的獵人？這些警方都在調查中，市政府會全力配合。
張善政也提到，有些同仁在過程中沒有以審慎、專業的態度面對，沒有展現出農政機關所應具備的保護動物、尊重生命的素養與價值，市政府責無旁貸，這絕對必須反省與檢討。
張善政說，外界的批評與指教，他會與同仁們一起面對，也會依法懲處，確保未來類似的事件不再發生。
桃園市農業局專門委員盧紀燁昨從阿嬤屋內將狒狒拎出時滑著手機，之後燦笑受訪，完全沒發現狒狒已身受重傷，甚至高喊：「幫我拍一張要給我女兒」，影片瘋傳讓網友全炸鍋。
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