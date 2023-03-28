2024總統大選，新北市長侯友宜被視為國民黨最可能徵召人選。資深媒體人韋安表示，有位出身南部的退休警界人士向他透露，幾十萬退休警察幾乎都會挺代表警察光榮的侯友宜，且高雄不少企業家都私下表態會挺侯。

韋安28日在臉書指出，這位前警界人士表示「一日警察，終生警察」，並強調「幾十萬退休警察，大多都會挺代表警察光榮的侯友宜」。此外，該名前警界人士更提到，高雄有不少企業家私下表態，到時候一定會挺來自南部的侯友宜。

韋安表示，侯友宜不僅是「警察英雄」和「警界光榮」，而且也曾為爭取警察權益、維護警察尊嚴，做過不少努力和實事。韋安提及，侯當刑事警察局局長時，全國刑警嚴重缺員，侯努力爭取，把刑警職務加給，從2100元提高到6千多元。此外，侯友宜也恢復停辦多年的「刑事警佐班」，大幅增加刑事警察晉階機會（一線三升為二線一），每年使至少50名以上刑警得到合理升遷，使長期以來缺額達10%以上的刑警部隊，得以補充缺員。

此外，韋安說侯友宜擔任警政署長時，推動警察人事條例修法，為24年未調薪的基層警察，俸點從450調高到500點，最多一人可增加3480元底薪，且退休後仍可領。侯友宜也爭取把在全國行政部門，比例最低的警察簡任官（警監）名額，大幅增加。修法後的人事制度，讓警界簡任官，得以從120名增加到現在的325名。

「遍佈全國各地的退休警察有數十萬人」。韋安提到，一位侯友宜在擔任刑事警察局長時的部屬表示，這些退休警察未來就「戰警部隊」，只等一聲「號令」，就會以各種方式，有組織、有紀律地，投入到「挺警察，挺侯侯做事」。