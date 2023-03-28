周一泛歐Stoxx 600指數收盤上漲4.61點或1.05%，為444/72點。First Citizens銀行決定收購矽谷銀行的存款和貸款，讓投資人感到欣慰。

銀行股上漲1.4%；此前該指數在上周五下跌3.8%，主因為德意志銀行暴跌8.5%，引發銀行股的下跌；但德銀股票在周一又回漲了6.2%。

瑞銀上漲1.1%，報17.45瑞郎。

瑞信小漲0.55%，報0.76瑞郎。瑞士金融管理局(FINMA)在上周末宣布，要對瑞信實施紀律措施，激勵了瑞信股價。

AJ Bell投資長Russ Mould說，許多人仍不願意碰銀行業，因為擔心會有更多的壓力。「不過總有人會在暗淡的時候看見賺錢的機會，因此我們今天看到許多歐洲銀行股上漲，原因就在於此」。

醫療股上漲1.9%，為上漲最多的板塊。

諾華製藥(Novartis)上漲7.7%，此前該公司表示，其生產的Kisqali乳腺癌藥物已被證明為能夠降低早期診斷出乳腺癌的女性復發風險。

歐洲股市今年第一季有望延續漲勢，經濟具有韌性的跡象和各國央行的緊縮週期即將結束的希望，對此起到了提振作用。然而在銀行業動盪的背景下，歐洲各銀行在第一季的業績基本將持平。

德國各地的機場、公共交通和火車站都處於停頓狀態，導致數百萬名上班通勤民眾陷入混亂，這是數十年來規模最大的罷工之一。

在摩根士丹利上調為「增持」之下，法國電信商Orange上漲2.1%，報10.9歐元。

酒商保樂力加(Pernod Ricard)等在中國業務較多的奢侈品牌，以及力拓(Rio Tinto)等礦商的股價下跌，此前公布的資料顯示，2023年頭兩個月，中國工業企業的獲利大幅下滑。