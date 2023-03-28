●First Citizens BancShares Inc宣布收購矽谷銀行（SVB）的存款和貸款業務，周一（3月27日）股價應聲飆漲53.74%，收在895.61美元，創下去年1月18日以來新高。矽谷銀行在本月上旬宣告倒閉，成為自2008年金融海嘯以來美國最大宗的銀行倒閉事件。根據協議，First Citizens將以165億美元折扣價買下矽銀價值達720億美元的存款和貸款。而矽銀900億美元的證券和其他資產仍繼續交由聯邦存款保險公司（FDIC）托管處置。

●第一共和銀行（First Republic Bank）周一股價大漲11.8%，收在13.82美元。彭博社報導，美國當局正在考慮對銀行業提供更多支持，可望使這家陷入困境的地區銀行有更多時間改善其財務體質。

●加密貨幣相關股下跌，Coinbase跌近8%，比特幣一度跌4.5%，報2.65萬美元。商品期貨交易委員會（CFTC）宣布對加密貨幣交易所幣安（Binance）及其執行長趙長鵬提起訴訟，稱這位公司創辦人經營「非法」交易所和從事「虛假」的法遵計劃。據外媒報導，該監管機關指控這家全球最大加密貨幣交易所提供未經註冊的期貨和期權合約。

●迪士尼（Walt Disney）漲1.64%，收在95.62美元，其執行長Bob Iger在給員工的信中表示，為了更好地管控成本及追求更精簡的業務，公司在今年早些時候宣布裁員7,000人的計畫已於周一展開。

●Lyft盤後上漲逾4.37%，報10.02美元。該乘車共享平台發布新任執行長，並宣布兩位共同創辦人將辭去目前職位。這波新的高層洗牌包括亞馬遜前高層David Risher將於4月17日起出任Lyft執行長，而Lyft創辦人Logan Green將辭去董事長和執行長職位，同為創辦人的John Zimmer將於6月30日卸下總裁一職，並出任副董事長。