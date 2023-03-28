萬物齊漲的年代，唯獨薪水不漲，一名網友表示，超商的飲料和手搖飲店相比便宜很多，好奇問為何超商鋁箔包等飲料幾乎不太漲價？貼文吸引網友回應，不少人說超商飲料的成本很低，進貨一瓶不到3元，「超商飲料是暴利賺」，但也有人說超商飲料的包裝縮水，「已變相漲價」。

原PO今（28）日於PTT八卦版指出，現在買一杯珍珠奶茶快要破百，好奇超商的鋁箔包或新鮮屋等包裝飲料仍這麼便宜？他舉例豆漿一大瓶才20元、不少鋁箔包飲料10元就能買到，「超商賣的飲料為何幾乎不太漲價？」

貼文曝光，網友紛紛表示，超商飲料低成本是最主要原因，「成本很低」、「你知道超市進貨一瓶麥香不到3元嗎？你就知道成本有多低了」、「飲料真的是超級暴利」、「成本低，可以吸引你走進去超商，順便手滑買其他東西」、「超商飲料是暴利啊！好意思漲？」、「大部分品項都是暴利」。

留言中也有人說超商飲料早就「變相漲價」，「有些有換包裝然後縮水，600 c.c.變550c.c.」、「哪有沒漲，汽水都變35元了」、「咖啡廣場有漲」、「泰山冰鎮系列就有漲啊」。