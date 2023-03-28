根據蘋果說明文件，iOS 16.4行動網路通話的「語音隔離」可著重在用戶聲音並隔絕周圍的環境噪音；「旁白」支援「天氣」App中的地圖；「輔助使用」設定可在偵測到燈光閃爍或頻閃效果時自動調暗影片。

其他改善項目包括修正兒童的「購買前詢問」要求可能無法顯示在家長裝置上的問題；解決與智慧家庭連接功能標準Matter相容的自動調溫器，在與「家庭」App配對時可能變得沒有回應的問題；iPhone 14和iPhone 14 Pro機型上的「車禍偵測」最佳化。

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