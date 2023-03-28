台北市立聯合醫院陽明院區泌尿科主任許富順於2023年歐洲泌尿科年會發表最新臨床研究結果。（台北市立聯合醫院提供／陳薏云台北傳真）

台北市立聯合醫院陽明院區泌尿科主任許富順於2023年歐洲泌尿科年會發表最新臨床研究結果，比較第三代綠光雷射汽化切除術和銩光雷射剜除術治療攝護腺（前列腺）肥大症的療效結果，發現第三代綠光雷射汽化切除術治療中度至極重度攝護腺肥大的患者，平均手術時間為28分鐘，一般術後兩天可出院。且綠光雷射的術後副作用較銩光雷射來的低，顯見安全性更優。

每年歐洲泌尿科學會（EAU）年會，均吸引數千名各國泌尿科專家與會，今年歐洲泌尿科年會在米蘭舉辦，在後疫情時代全面恢復實體會議，各國泌尿科醫師齊聚一堂，分享最新研究成果。

許富順發表的最新攝護腺肥大症雷射手術的臨床研究，比較第三代綠光雷射汽化切除術和銩光雷射剜除術的療效與副作用，採嚴謹的前瞻性、隨機分派臨床研究方式，詳實紀錄術前與術後一個月、三個月、六個月和一年後的排尿症狀、尿流速、攝護腺大小、生活品質和勃起功能評分等，以及眾所關心的術中出血、術後血尿、術後漏尿、解尿疼痛、逆行性射精和勃起功能等副作用比例。

許富順表示，第三代綠光雷射和銩光雷射都是臨床上常用的治療攝護腺肥大症的新工具，過往對於手術方式：綠光雷射採純粹汽化、銩光雷射以剜除方式的刻板印象，引發患者的選擇障礙。近年來，綠光雷射的手術方式已能同時汽化與切除攝護腺組織，加上已發展到第三代綠光雷射，功率大增至180瓦，高能雷射的汽化效率提高，縮短手術時間，提升對於老年或具心血管慢性病患者的手術安全性。

研究結果顯示，第三代綠光雷射汽化切除術治療中度至極重度攝護腺肥大的患者，平均手術時間為28分鐘，可採喉管全身麻醉或半身麻醉，平均術後21小時可以移除尿管，一般術後兩天出院。綠光雷射和銩光雷射在術後都能立即改善小便困難，但在短期副作用，銩光雷射這一組血尿時間較長、拔管後需重新安插尿管的比例和短期急尿感和尿失禁的比例，較綠光雷射來得高。

具有兩千多例攝護腺手術經驗的許富順進一步解釋，全程採用攝護腺剜除術技法，術後較可能有明顯的出血，發生血塊堵塞尿管的情況；雖然剜除術的開發是為了如剝橘子一樣快速的將攝護腺增生腺瘤完整的取下，但在靠近尿道括約肌處的剝離，仍有少數會有數周急尿感甚至輕微漏尿的情況。

第三代綠光雷射採用汽化切除方式，可以處理中重度肥大的攝護腺體，且縮短手術時間；術後急尿感少，不易發生漏尿；對於膀胱頸和精阜前方的切除採適當保留的話，就不易發生逆行性射精的問題。

2023年最新版歐洲泌尿科學會治療指引中，確認第三代綠光雷射術中安全性和出血情況優於傳統雙極電刀刮除術，術後拔除尿管的時間和住院天數也大幅縮短。治療指引推薦具心血管慢性病服用抗凝血劑患者採用第三代綠光雷射。