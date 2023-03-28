此外，美國已有其它城市對這家韓國最大車商，採取類似聖路易斯市的不滿行動。因經由社交平台，可輕易得知如何竊取現代與起亞汽車的相關資訊，不僅已造成美國部分城市失車率大增以及治安惡化外，保險業者也面臨不小的賠償損失。

目前，起訴起亞以及現代的其它美國城市，還包括俄亥俄州第2大城市克利夫蘭以及哥倫布市、加州的聖地亞哥、威斯康辛州的密爾瓦基市，還有華盛頓州最大城市西雅圖等。

根據IIHS（美國高速公路安全保險協會）統計資料，計算到2015年，美國的車輛當中，已有96%把防盜器當成是標準配備。但對2015年式的現代以及起亞來說，比例卻只有26%而已。

聖路易斯市不滿地表示，起亞與現代這樣的大財團，必須擔負起居民免於受到危害，以及帶給人民福祉的責任。路透社指出，根據美國官方資料，當地被偷的車輛當中，起亞與現代的機率出奇的高。因為，這些韓國車並沒有加裝電子防盜器。

2月時，現代汽車曾表示，將要幫美國830萬輛汽車安裝防盜軟體，希望能降低車輛失竊率。上周，有22名美國州檢察長也組成小組來批評現代汽車集團，表示現代應該做更多，來解決這麼容易就被偷的問題。

27日，起亞反擊說，自家生產的車輛符合美國防盜要求，美國各個城市現在就車輛被偷所提起的訴訟案，是缺少法律依據的。不過，願意跟聖路易斯執法單位合作打擊竊車賊。

現代汽車則指出，為了因應沒有引擎觸控啟動系統，以及沒有電子防盜設備的車主，成為下一個車子不幸被偷的苦主，已開展一系列計畫。不過，自2021年11月以來，所有現代汽車在出廠之前，都裝有引擎防盜器並視之為標準配備之一。

來自各州的檢察總長也呼籲，現代汽車集團要加快升級防車輛被盜取的軟體功能性。還有，也要免費提供各種保護方式，讓那些汽車無法軟體升級的民眾，也可保障自己汽車不被偷的安全。

路透社指出，從2022年5月以來，聖路易斯警方共接獲4,500多件，跟起亞或現代汽車失竊有關的報告。同時，在聖路易斯被偷走的車輛當中，更是有61%不是起亞的，不然就是現代汽車。