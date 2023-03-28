女星楊丞琳和李榮浩結婚多年，將演藝重心轉往大陸發展，雖然2人經常因為工作聚少離多，但仍會不時在社群平台上秀恩愛，感情相當甜蜜，而夫妻倆日前就被網友直擊，牽手現身高鐵站，兩人在站台前分別時隔著口罩親吻，工作人員就在一旁等待，網友直呼：「戀愛8年了還是這麼甜！」

此照一曝光，網友們紛紛表示：「真夫妻最好磕啊，兩個人真的好幸福」、「秀恩愛什麼的還得是真夫妻來才比較甜，點進來吃了一嘴的狗糧」、「看著這一對真的好甜啊，而且這狗糧吃的我很開心了，一直幸福了、兩個人在一起真的是十分的甜呀」、「說真的總是可以在李榮浩楊丞琳身上看到愛情的各種美好。」

楊丞琳與李榮浩常因工作關係而分隔兩地有著距離婚姻，兩人還曾經歷過304天才見到彼此，不過楊丞琳則說：「雖然我們不常視頻（視訊），很多人可能覺得異地戀可能靠視頻解思念之愁，可我反而覺得心靈的靠近，比你看到人還要更重要，有些人同居天天見面，可是可能有一方永遠沒有安全感、沒有信任感，所以我覺得距離不是最大的問題。」

其實，李榮浩過去也曾透露，他和楊丞琳不會常視訊，夫妻倆都靠語音、文字保持聯繫，李榮浩認為，這種相處模式是互相理解「她很理解我，我也很理解她，彼此都很理解。」小倆口的相知相惜，雖然不會天天黏在彼此身邊，但只要見面就會珍惜彼此相處的時光。