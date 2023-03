藝人歐陽龍與傅娟小女兒歐陽娣娣,近年來跟隨姐姐歐陽妮妮與歐陽娜娜的腳步踏入演藝圈,而她也經常透過社群媒體與粉絲分享生活,近期她突然上傳與BLACKPINK的合影,讓許多粉絲看到驚呼「怎樣才可以有合照!?」除此之外,歐陽娣娣站在四人中間看起來還無違和,讓網友讚「像5人女團」。

歐陽娣娣27日在IG發文祝福偶像Lisa 27歲生日「Happy birthday my queen,it was the best night ever.(生日快樂我的皇后,這是有史以來最美好的一晚。)」更曬出與BLACKPINK的合照並標記Lisa的帳號,照片中可見歐陽娣娣戴著黑色毛帽打扮休閒,一邊站著Lisa和Jennie,一邊則站著Jisoo及Rosé,貼文曝光後,吸引破萬人按讚粉絲更激動直呼「羨慕娣娣和Lisa那麼近合影」、「靠Jisoo好近嗚嗚嗚嗚」、「像5人女子團體」。

事實上,先前她曾在大陸古裝劇《當家主母》中亮相,卻被譏扮相土氣、演技堪憂,讓她因此遭網友狂酸「有土味」、「適合演丫鬟」,此外,三姊妹長相也常被比較,多數大陸網友認為最美的是二姊歐陽娜娜「歐陽家三姊妹確實老二最好看」、「個人還是覺得娜娜好看」。

不過,今年18歲的歐陽娣娣長越大越美,精緻的五官搭配上一頭烏黑的長髮,被形容神似韓星Krystal(鄭秀晶),同時神韻也與在《二十五,二十一》中飾演「高宥琳」的苞娜有點相似。