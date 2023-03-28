56歲歌壇「東方不敗」張清芳2020年宣布和宋學仁離婚後，最近復出開唱，門票一開賣便在9分鐘內售罄，主辦單位正在討論加開的可能性。而先前許常德上節目談張清芳離婚，他認為所有婚姻其實都有其困難面，有能力的人才有辦法下定決心離婚，需要有足夠的高度和安全感，離婚並非壞事，在他看來反而是讓懸而未決的心情終於塵埃落定，「我覺得有能力做這樣決定的人其實就超幸福的」，他也分享張清芳可能離婚的幾個主因。

許常德等人先前在《新聞挖挖哇》談張清芳離婚消息，過去傳張清芳是主動向「台灣投資銀行教父」宋學仁求婚，認為當時自己已經37歲了，是可以當太太的人，醫師黃宥嘉則說，自己印象最深的是傳聞宋學仁曾問張清芳：「有沒有跟妳媽說我是哈佛的？」，張清芳當時回：「我覺得我媽媽應該會比較看重『拜佛』的人」，從這裡就看出雙方之間有人是有優越感差異。

媒體人麥若愚說，相較於宋學仁的高學歷，專科畢業的張清芳似乎低了一截，但由於女方有強大的社會歷練，因此兩人當時在一起財力可說是勢均力敵，外界也不會用下嫁或是高攀形容兩人婚姻，未料這樁完美童話最後還是破局，許常德便認為，一段婚姻不論外在多麼美好，都有辛苦、困難的地方，他覺得有時候婚能不能離成要看命，「當兩人都不用依賴對方，有自己打拚的天下時，其實彼此能退讓的空間就很小」，因此能走到這個年紀還能坦然選擇離婚，許常德形容其實是超幸福的決定。

被問張清芳離婚主因為何？許常德說他覺得應該很多，「不管是生活習慣，不管是自己的執著，不管是不是自己的固執不夠給人家空間，不管是不是財務出現問題，你不要以為所有的有錢人到現在可能還是有錢人」，認為世界變化太快，加上疫情期間給人的「末日感」，會讓人想要趕快實行真正想做的決定，意指也許兩人醞釀此事已久，才會在疫情期間決定正式離婚。