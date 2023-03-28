1.美國聯邦存款保險公司（FDIC）宣布，總部位於北卡羅來納州的First Citizens Bank & Trust Co將以165億美元折扣價買下矽谷銀行（SVB）價值達720億美元的存款和貸款。而矽銀900億美元的證券和其他資產仍繼續交由聯邦存款保險公司（FDIC）托管處置。

2.美國商務部周一表示，晶片法案提供逾500億美元的補貼，將自本周五（3月31日）起開放要在美國建造先進製程工廠的企業遞件，而計畫在美國興建成熟製程晶片廠的企業則從6月26日起提交申請。此外，商務部表示，有意申請補貼的企業需為其新廠提交詳細的營收和獲利預測作為審批條件，稱「財務聲明是評估補貼的重要一環，將用來評估投資計畫的可行性、財務結構、經濟效益和風險，並用來評估和確立補助款的額度、類型和條款」。

3.世界銀行周一出具報告，稱全球勞動人口老化、民間投資下滑等一系列經濟風險將限制經濟增長。若不加以重視，全球經濟恐將迎來「失落的十年」。報告指出，從現在起到2030年，全球的國內生產毛額（GDP）年成長率可能下滑到2.2%，和2000年到2010年的成長率3.5%相比縮水了近三分一。

4.由世界銀行、哈佛甘迺迪學院、AidData及Kiel Institute for the World Economy合作進行一項研究指出，中國在2008年至2021年砸下2400億美元為「一帶一路」基建項目提供紓困，因參與該計畫的開發中國家無力償還貸款，迫使中國政府必須撥款救助涉及該項目的國有銀行。

5.避險情緒降溫，周一紐約4月期金收跌30美元或1.51%，報每盎司1953.8美元。分析師表示，美國地區銀行First Citizens BancShares同意收購倒閉的矽谷銀行資產，市場看好美國銀行業的危機緩解，美國債息上揚，資金流向高風險資產，金價因而承壓，不排除下探1935美元技術支撐的可能性。

6.對美國銀行業危機蔓延的擔憂緩解，周一尾盤美元指數下跌0.25%，報102.86。被視為避險天堂的日圓匯率大跌，盤中曾重挫0.82%，報131.78兌一美元。

7.歐美銀行業危機陸續拆彈、伊拉克的庫爾德自治區（Kurdistan）暫停部分原油出口，以及市場看好中國經濟前景，周一紐約5月期油收盤大漲3.55美元或5.12%，報每桶72.81美元，創下兩周新高。布蘭特5月期油收漲3.13美元或4.17%，報每桶78.12美元，盤中最高升至78.42美元。