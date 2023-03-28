大陸國務委員兼外長秦剛27日在北京會見東協祕書長高金洪，他表示，中方願率先簽署《東南亞無核武器區條約》（SEANWFZ）議定書，和東協宣導團結共贏，共同捍衛地區安全穩定。他還說，中方願與東協國家一道，排除外部干擾，全面有效落實《南海各方行為宣言》，盡快達成「南海行為準則」。

大陸觀察者網報導，《東南亞無核武器區條約》又稱「曼谷條約」，是對《東南亞中立化宣言》的補充，於1995年12月簽署，宣布禁止在東南亞地區生產、試驗、使用和擁有核武器，並謀求美、英、法、俄、中5個核大國聯合簽署該條約；這是東協加強東南亞國家之間相互信任，並在冷戰後推行獨立自主外交政策，排除區域外大國干涉地區事務的措施之一。

據大陸外交部網站，秦剛表示，大陸內外政策保持高度穩定性、連續性，致力於以中國式現代化實現中華民族偉大復興，將為地區和平安寧注入更多穩定因素，為區域發展繁榮提供更多強勁動能。今年是大陸國家主席習近平提出建設更為緊密的中國東盟命運共同體10周年，也是中國加入《東南亞友好合作條約》20周年。大陸與東協走出了一條大小鄰國和平共處的道路，樹立了睦鄰友好的標竿。

秦剛進一步說，中方願與東協一道，弘揚聯合國憲章宗旨原則和《東南亞友好合作條約》精神，攜手維護地區規則秩序。中方願率先簽署《東南亞無核武器區條約》議定書，和東協宣導團結共贏，共同捍衛地區安全穩定。中方讚賞東協10國加入「全球發展倡議之友小組」，願推動「一帶一路」倡議與東協印太展望優先領域開展互利合作，希望雙方用好《區域全面經濟夥伴關係協定》全面生效契機，推動大陸—東協自貿區3.0版談判盡快取得階段性成果，為東亞經濟增長提供新動能。中方願與東協共同落實全球文明倡議，密切人文交往，為雙方互利合作提供不竭動力。

秦剛指出，中方願與東協國家一道，排除外部干擾，全面有效落實《南海各方行為宣言》，盡快達成「南海行為準則」，為將南海建設成為和平之海、友誼之海、合作之海提供制度保障。緬甸是東協大家庭一員，中方全力支持東協通過「東協方式」建設性勸促斡旋。

高金洪表示，大陸是東協的好夥伴，東協願與中方進一步加強各領域合作，加快自貿區3.0版談判，辦好大陸加入《東南亞友好合作條約》20周年和東協一大陸博覽會舉辦20周年紀念活動，加緊「南海行為準則」商談，攜手維護地區安全穩定、促進區域共同繁榮。東協讚賞中方支持東協中心地位、為推動緬甸局勢緩和發揮建設性作用，支持中方提出的全球發展倡議，贊同多樣文明交流互鑒，願就落實有關倡議與中方開展合作。