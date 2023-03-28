警方逮到李嫌。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

1名44歲的李姓毒品通緝犯趁夜深人靜時偷走路邊1輛小貨車，警方獲報後過濾監視器畫面，發現他出現在小港區與林園區交界處，一路追到鳳林路時果然發現該輛車，並趁李嫌從資源回收廠出來時壓制，他稱是要載自家鋁門窗前往變賣，才偷車代步，但警方又從車上找到毒品，全案詢後依通緝、竊盜罪及毒品危害防制條例移送偵辦。

小港分局高松派出所27日9時許，接獲民眾報案，指稱停在小港區長泰街自家公司小貨車於前一晚遭竊，專案小組調閱路口監視器，發現竊賊趁夜深人靜時將車偷開走，最後蹤跡出現在小港區與林園區交界，警方立刻前往附近查緝。

到達鳳林路二段時果然發現該車就臨停路旁，而44歲的李姓嫌犯剛從資源回收廠出來後準備開車離去，員警即刻上前表明身分，他來不及掙扎立刻被員警壓制在地、當場逮捕，現場查扣失竊自小貨車，作案用工具、甚至還有2包一級毒品海洛因。

據了解，李姓嫌犯是毒品通緝犯，有多項毒品與竊盜前科，他供稱竊取自小貨車是要載自家鋁門窗前往資源回收場變賣，以小貨車作為代步工具，剛從回收廠變賣鋁窗欲離開時，即遭警方查獲，全案詢後依通緝、竊盜罪及毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

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