此外，為擴大營運規模、引進策略性投資人，提升競爭力，董事會也通過在300萬股額度內，以私募方式辦理普通股現金增資案。

總經理謝佳憲表示，晶鑽自主開發的自有品牌「MIRACLE THREAD提美拉」拉提線，是台灣唯一國產通過衛福部查驗登記並取得許可證的線雕拉提產品，去年授權給香港商GUC代理經銷，今年將加速香港市場的推廣，做為前進東南亞與中國市場的跳板。

因此，董事會也通過設立持股100％之香港子公司，透過該子公司成立醫美培訓中心，強化教育訓練及實質提供醫美專業顧問服務。

謝佳憲表示，「提美拉」在美國市場的查驗登記持續進行，今年則將啟動中國市場的臨床試驗，董事會已通過委託當地技術服務公司提供相關協助，加速取得中國的上市許可證明。至於國內市場，今年計畫再推出「提美拉」新系列品項，而研發中的全新自有品牌再生醫材也有機會於年底前亮相。

在發展自有品牌與代理品牌的雙軌策略下，晶鑽今年的營運重點將放在擴大提美拉線材在國內外的市場滲透率，以及加速海外取證上市與通路布建；品牌代理業務則持續引進符合市場需求品項，多元且優化產品組合。此外，也不排除透過聯盟或併購快速壯大營運規模。

晶鑽自結今年前二月合併營收1.03億元，年增60.86％，創歷史同期新高，主要受惠傳統醫美旺季效益，以及去年底新增代理品牌Ronkyla容脂注射劑的銷售挹注。展望今年，海外市場布局效益可望逐步顯現，Ronkyla容脂注射劑需求持續看旺，對公司整體營運表現持正向樂觀。