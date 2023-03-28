美國第一公民銀行收購矽谷銀行，使得銀行股壓力緩解，提振金融類股上漲1.4％，帶動道瓊指數與標普五百指數收高；但美債殖利率也因此攀升則是使得對利率敏感的科技股與增長股承壓，那斯達克指數與費城半導體指數雙雙收低。

道瓊工業平均指數3月27日終場上漲0.60％（194.55點）、收32,432.08點。那斯達克指數下跌0.47％（55.12點）、收11,768.84點。費城半導體指數下跌1.21％（37.69點）、收3,083.57點。

元富投顧指出，美國矽谷銀行造成的衝擊，不致引發2008年次貸風暴後的全面性銀行系統風險，畢竟大部分銀行投資在債券的比重，不像矽谷銀行高達60％。

再者，矽谷銀行快速倒閉，跟聯準會（Fed）強暴式升息有絕對關聯，利率急速走高導致債券價格暴跌，尤其長期債券價格大跌到250年來新低，才引發矽谷銀行鉅額虧損。

雖然，後續瑞士信貸或德國一些銀行有緊張情況，但應該會逐漸平息，美股率先反彈守穩，再加上Fed升息1碼，4～5月也可能只升息1碼，下半年若美國經濟持續在低檔震盪，庫存調整漸告一段落，美股走高機率大增，台股也將跟隨美股腳步。

短期上，台股萬六關卡尚待克服，但無礙多頭類股輪漲架構，下檔支撐提高至15,500點。