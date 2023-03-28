張家傑這張描繪住宅救火場景，是他近年開始重拾畫筆的第一張畫。(曹婷婷攝)

台南市消防局今天發表「台南消防實境繪本」。(曹婷婷攝)

不救災的時候，他用畫筆繪製救災所見所聞！擔任消防員17年的台南市第六大隊和緯消防分隊張家傑，記錄分隊所屬消防廳舍及各類救災、救護場面，今天由台南市消防局發表「台南消防實境繪本」，透過圖文並茂呈現真實救災場面，宣導安全戲水、用火安全等常識，從繪本連結到生活經驗。

畫風細膩呈現各種救災場景的張家傑，從小喜歡繪畫，濃厚的興趣，國中就讀民德國中美術班，高中原本考上台南二中美術班，但基於升學考量，最後並沒有踏上繪畫的路，但喜歡畫畫的心沒變。他說，慢慢習慣消防的忙碌工作後，近3、4年開始利用工作閒暇之餘，透過畫筆記錄救災的感觸與感動，起初只是放在IG，漸漸地被愈來愈多人看到他的作品，促成這次執筆繪製消防宣導繪本的契機，「很榮幸」！

台南市政府消防局長李明峯感謝張家傑完成這本繪本，他說，消防員人才濟濟，展現了多元價值，他也頒發「傑出消防畫家」獎牌給繪者，同時也贈送今天參訪防災教育館的成大附設幼兒園繪本，當場由台南婦女防火宣導中隊副中隊長陳淑貞，為孩童們講解繪本故事，希望將辛苦消防日常藉由導讀繪本分享給未來主人翁，宣導用火用電等消防安全觀念。

「台南消防實境繪本」記錄並保留7處消防廳舍的實境意象，讓人更了解不同消防廳舍的使命與特色，以及各種救護的真實場景，消防局共印製400本，未來也會透過辦理防火宣導活動場合，發送給市民朋友。

台南市消防局消防員救災救護繪本消防安全