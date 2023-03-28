美國為提振半導體業，正式啟動規模約520億美元的《晶片法案》，根據《華爾街日報》披露，先進製程工廠最快可在週五開始申請補助，值得關注的是，美國商務部將要求尋求補貼的企業提供新晶片廠的詳細財務評估，若實際數字大幅超過財測，必須分潤所得。

美國《晶片法案》針對在美建造晶片製造廠的企業提供補貼，報導指出，先進製程工廠於本週五開始申請補助，成熟製程廠的申請流程則在6月26日開放。

報導提到，美國商務部3月27日公布規定，業者申請建廠資金補助時，須向該部出示新廠的財務報表，據悉這些財務報表是《晶片法案》項目評估的其中關鍵，將用於評估申請項目的可行性、財務結構、經濟回報和風險，決定最終給予的撥款補助金額、類型和條款。

此外，領取補助業者要將超額利潤回繳給政府，美國《晶片法案》要求補貼接受者，若其新廠的收入和獲利大幅超過財測，必須回饋一部分獲利。