在YouTube頻道上擁有121萬人訂閱的YouTuber賤葆，平常與「賤葆後宮三妹」晨晨、品子、松鼠學妹拍攝實驗性影片受到粉絲喜愛，在《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行榜位居第50名。

近日才剛從北歐旅遊歸來的賤葆，卻臨時在頻道上宣布四人正式拆夥，理由曝光後也掀起廣大網友討論。

image source:《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行（2022/12/27~2023/03/26）

▲J-Bao賤葆位居網路溫度計的YouTuber網路口碑排行榜第50名。

賤葆宣布團體暫時分開！一肩扛起三妹人生他坦言：每天累積壓力

賤葆上週六（25日）在YouTube頻道上宣布「雖然很突然，但我們已經分開一陣子了」，透露和晨晨、品子、松鼠學妹四個人正式拆夥，不過賤葆也坦承「這是團體總有一天一定要面對的事情」，他也指出四人是朋友、自己並非是三妹的老闆，「我決定把她們的『人生責任』歸還給她們，畢竟想做YouTuber的人是我，不是她們」、「除非她們最終覺得新媒體是她們自己喜歡的產業，打算繼續做，那就跟我沒完沒了了」。

賤葆表示三妹在大學修讀音樂、演藝及舞蹈相關科系，2021年畢業時對於未來出路還沒有想法，於是賤葆扛起三個人的人生，邀請三妹一起做YouTube，「我幫妳們生涯規劃，我頻道可以給妳們發揮，讓妳們發光發熱，到妳們真正找到自己想追求的事情的時候，自己身上還有點才華、有點錢，所以才會有個人主題的影片出現」。

不過賤葆坦言這是錯誤的決定，不僅失去自己的人生，加上「望女成鳳」心態導致與三妹發生爭執，「我超ㄍㄧㄥ但她們超鬆，我超怕她們未來在職場上沒有競爭力」，恨鐵不成鋼的狀態也成為四人爭執點，畢業後每天見面也讓他們每天都在累積壓力、感情一天比一天差，「所以我們開始拍不出良好互動感的影片」。

賤葆用錢砸企劃反燒老本！自爆在國外與晨晨大吵：憤怒又難過

後來賤葆又做錯第二個決定「用錢砸企劃」，「大家不知道怎麼對彼此有良好的反應，那就去對有趣的物品、震撼的場景做反應，至少那會是真實的反應」，直到賤葆媽媽來到工作室做會計，才發現賤葆燒老本、花到只剩7萬塊，讓賤葆決定好好審視問題，「我直到去北歐前都覺得所有人都渴望成功，但其實沒有，有些人就想安安穩穩、吃飽睡好過一生，不想活得這麼戰鬥；但我不是，我覺得在這個社會上就是要讓自己變得更高更強、更不可取代，才有辦法生存下去、不被淘汰，畢竟沒有人在乎第二名」。

賤葆透露原本希望到北歐看極光可以改變自己的心理狀態，未料不僅看完覺得很失落，後來晨晨甚至在國外「哭著對他咆哮」，讓賤葆坦言「既憤怒又難過」，「我憤怒她為何不理解我為了ㄍㄧㄥ起四個人的人生做了多少努力，為了用一個頻道養活四個人，我犧牲了多少，才讓我在YouTube圈殺出一條血路，我也難過明明曾經那麼要好、真心相待的兩個人，今天會變成這樣子的局面」。

賤葆與後宮三妹短暫分開！盼能找回純粹拍片的自己

回到台灣後，賤葆決定讓四個人暫時分開，從2月1日到4月30日，他把晨晨交給ENROAR品牌顧問認識服飾產業、品子交給《木曜4超玩》百祥哥了解新媒體產業，松鼠學妹因為還沒有目標，所以交給自己的媽媽，「這個做法是好是壞我不知道，沒有人會在紅的時候做這件蠢事，但不做汽球只會越吹越大，吹到哪一天爆掉而已」，最後他也希望自己能找回2019年純粹拍片的自己。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「賤葆」近半年聲量趨勢，可見1月16日《木曜4超玩》全明星運動會發生射箭射傷工讀生意外，YouTuber賤葆與品子事後在頻道坦承「當時射箭的人是品子」，當日網路聲量累積1,639筆。

3月25日賤葆在頻道宣布與三妹將分開三個月，理由曝光後雖然受到多數觀眾支持，不過也引發Dcard網友議論，「不就出去上班3個月罷了，還是熟人的公司」、「全部去熟人的公司三個月，又不是散的一乾二淨，松鼠真的去學一技之長，晨晨要做品牌去學一整套，覺得不錯，唯一品子看不懂」、「感覺賤葆沒那三妹流量會很慘」、「愚人節快樂嗎？」、「自己覺得自己要負責別人人生，超有事」、「你還是幫她們鋪好路了，除了松鼠不知道要幹嘛」，網路聲量則累積1,760筆。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年09月27日至2023年03月26日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『賤葆』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。