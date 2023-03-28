現今聯盟抱團風氣盛行，球星職業生涯至始至終待在同支球隊的難度越來越高，明星前鋒保羅喬治（Paul George）2017年公開向溜馬提出交易申請，最終球團將他交易到雷霆，保羅喬治日前上Podcast節目透露，當時自己差點被交易至騎士，與詹姆斯（LeBron James）合組聯盟最強鋒線。

主持人問起是否對於溜馬選擇雷霆做為交易對象感到震驚，保羅喬治給予肯定答覆，並一度認為自己即將加盟騎士，「很多人不知道這件事，透過瓊斯（Dahntay Jones，當時效力騎士）牽線，他帶我去見詹姆斯，然後一起討論該如何讓我們聯手，我當時以為交易要成真了，所以感到非常興奮，但溜馬認為不該與同分區的騎士達成交易。」

保羅喬治提到了幾個交易的潛在下家：「塞爾提克的名字出現過，當時里歐納德（Kawhi Leonard）還在馬刺，與他聯手或許還不錯，暴龍也被提過，一直到溜馬總裁普里查德（Kevin Pritchard）打給我，說我被交易到雷霆，我滿頭問號，因為之前沒有聽說雷霆想要交易我，後來我跟韋斯布魯克（Russell Westbrook）FaceTime，我們對談的氣氛很棒，他說想跟我完成一些特別的事。」

21日與雷霆一戰扭傷膝蓋後，雖然保羅喬治不需要進行手術治療，不過當時預計將在2到3周後進行檢查，談到自己的恢復狀況，保羅喬治表示自己也沒有復出時間表，會盡一切努力縮短回歸時間。