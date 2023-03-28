網路改變多數人閱讀習慣，加上生活、工作忙碌，越來越少人能靜下心來閱讀書籍，其實培養閱讀習慣好處多多，據英國蘇塞克斯大學在2009年的研究顯示，發現閱讀書籍或報紙只需要6分鐘，壓力值就會降低68%，效果比聽音樂跟散步、喝茶喝咖啡更好。

另外，在2013年科學（Science）雜誌報導一項研究指出，常閱讀「小說」的人，通常更能理解他人與自己信仰、慾望及想法的不同，代表更具有同理心，可見從數據顯示，閱讀好處眾多！

對此，閱讀習慣從小開始培養，而在同儕之間在學校或家裡，該怎麼培養閱讀風氣？今天《DailyView網路溫度計》整理了5大增加閱讀風氣的方式，一起讀本書，從書中獲得知識的力量！

五大增加閱讀風氣方式

1. 設立閱讀場所

許多企業、公司都會鼓勵員工閱讀，更特別於公司內部規劃閱讀區；社區大樓也會在公設區域建立圖書室，推廣大眾養成閱讀習慣；另外，不少學校除了校內圖書之外，同時還規劃設置「靜思閱讀書軒」，陪伴孩子們長大。

慈濟靜思書軒自2017年起，陸續在學校設立「靜思閱讀書軒」，目前全台已設立超過200間，主打每座「靜思閱讀書軒」都會精選5百本好書，除了提供孩子們閱讀空間，同時也希望能帶動大眾閱讀習慣。信義企業集團創辦人周俊吉先生有感於閱讀帶給自己的深厚影響，自2021年起陸續贊助嘉義縣市與南投縣的國中小設立「靜思閱讀書軒」，並承諾若嘉義縣市學校有需要，信義企業集團將全力協助，積極推動閱讀教育。

另外，考量到偏遠校區資源不足問題，作為日本商用車領導品牌ISUZU在台唯一的總代理與總經銷的台北合眾汽車，也特別與台灣黑熊保育協會合作，提供一台「護熊職人號」保育巡迴車作為「行動圖書館」，自2022年11月起，在花蓮多所國小巡迴，以此提升學生閱讀風氣。

2.規劃閱讀目標

根據根據美國行為心理學家雷須利（Karl Lashley）研究發現，只要21天就能養成一個習慣，若想養成閱讀習慣，必須先制定好目標，一旦有了目標，就會有動力，因此，可以規定每週閱讀一本書、固定睡前讀一頁，家長也可與孩子建立獎勵機制等，刺激養成閱讀習慣。

3.舉辦閱讀活動

透過定期舉辦讀書會、親子共讀、心得比賽等，讓閱讀者可從中分享、討論、交流讀書成果，讓閱讀不單純只是獲取知識，還能在互相討論過程中，增加思想碰撞的火花，淬煉出更多新穎觀點，讓視野更加遼闊，讓閱讀樂趣。

4.善用數位資源

雖然網際網路的興起，讓民眾捨去閱讀紙本書籍的習慣，但也讓大眾獲得知識更加快速、管道也更加多元，家長不該拒絕數位化帶來的改變，可以培養小孩改看網路文章、電子書或訂閱電子報等方式，善用數位資源來增加自己更多元的閱讀方式。

5.打破閱讀限制

閱讀不該設限自己，民眾閱讀各式各樣的書籍，一定都會有收穫，因此，不管是喜歡翻譯文學、輕小說、繪本、新詩，還是與工作相關的工具書等，只要不限制小孩，讓他們多方面嘗試閱讀，自然就不會覺得讀書很膩，能逐漸養成閱讀習慣，同時知識量也會更加遼闊。

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