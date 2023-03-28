位於台中北屯、占地1600坪的「ASIA1永續中心」內的「圓觀」，宴會廳場域120坪，多數留白空間可運用為迎賓與交際之用。而520坪的戶外景觀田園目前種植的是小麥田，景觀上預計每季都有不同變化，並攜手東海大學建築系，設置4座戶外地景裝置藝術作品。

雲品表示，「圓觀」以全包式婚宴與露天田園景觀設計攬客，目前即將銷售逾100場，以每場20桌宴會為主。目前以每桌2萬3990元含證婚的全包式宴會服務最受歡迎，未來平均桌價估落在2.7～3萬元，將改寫台中豪宅式宴會新高價。

「圓觀」設定桌價為2萬1990元、2萬3990元與2萬5990元3種價位，其中以2萬3990元的全包套方案最受歡迎，十分受年輕新婚客群青睞。雲品指出，「圓觀」於5月20日下午正式開幕，開幕首個周末便迎來3組包場婚宴新人，使全餐期客滿。

雲品總經理丁原偉表示，首創接待中心結合餐飲宴會的「圓觀」，自1月初開始預售以來消費者反應熱烈，有7成顧客看過環境圖與菜單內容後便下訂，剩下3成考慮期僅1周便付訂，成交率幾乎為100％，是目前「君品Collection」旗下成交速度最快的場域。

至於位於「ASIA1永續中心」二樓的展示中心與獨立廂房，雲品表示將在第二期工程完工後開始營運，將以米其林廚藝團隊、TIBA國際管家認證團隊、WSET國際侍酒師團隊，提供總太屋主高級訂製生活顧問與餐飲宴會服務，為台灣豪宅文化訂下國際級標準。