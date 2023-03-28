桃園狒狒遭獵槍擊中身亡，承認開槍的林姓獵人向警方表示是受新竹縣政府農業處委託，縣府28日召開記者會，副縣長陳見賢提出廖姓技士和林姓獵人的聯絡記錄，指林當時已在圍捕現場，聲明縣府僅向林姓獵人徵詢討論可能使用麻醉槍的協助方式，並末指派或委託其進行圍捕工作。

農業處副處長傅琦媺說，狒狒在桃園四處逃竄，桃園市府農業局和縣府農業處雙方建立聯絡平台和管道，掌控狒狒逃亡路徑及位置，同時因應狒狒可能往新竹縣移動，新竹縣成立了緊急處理應變小組，也協請中央提供專業建議，希望能在第一時間展開應變。

縣府提出通聯記錄指林姓獵人已在圍捕現場。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

傅琦媺說，林務局提供林姓獵人的資訊，廖姓技士27日上午10時許與林姓獵人聯繫，當時林姓獵人表示已經在現場，因此並非縣府通知到場。

廖姓技士僅就請教林姓獵人麻醉槍的使用方式，林認縣府準備的麻醉槍不夠用，當下只有徵詢林姓獵人是否可以提供協助，並沒有委託或指示林姓獵人到場獵捕。

同時，狒狒一直在桃園地區，並未進入新竹縣轄區，農業處並未啟動任何誘捕行動，也沒有指派獵人前往桃園加入圍捕行動。

傅琦媺表示，若狒狒進入新竹縣轄內，採行的應變措施是以誘捕方式，準備誘捕籠、捕捉網、麻醉劑、麻醉吹箭及動保所獸醫師和誘捕隊員。

農業處長范萬釗強調，野生動物管理是行政管轄權，捕獲的當下沒有新竹縣的人員到場，新竹縣也沒有指派林姓獵人進行圍捕，全案已進入司法程序，尊重司法調查。