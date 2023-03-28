有些人隨著年紀增長後，因經過了許多的人生歷練，成熟的魅力漸漸散發出來，桃花也將會更穩、更好，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙魚座、射手座、摩羯座年紀越大反而越受歡迎，並且更懂得如何看待兩性關係，因此更容易惹人愛。

▍雙魚座

風華正茂、年輕氣盛的雙魚座，不缺桃花，只是年紀大一點的雙魚座更添可愛之處。他們在年紀輕時，還不能將魅力散發出來，而隨著年紀逐漸增長後，會錦上添花的表現出來更惹人愛。

▍射手座

年輕的射手座很可愛，如夏日陽光一樣的氣質，吸引不少人的目光，且在同齡人中，會是讓人羨慕嫉妒恨的人物。射手座讓人捉摸不定的個性，隨著年紀逐漸增長後，桃花運將會更穩、更好。

▍摩羯座

摩羯座需經過一些歷練後，才有較高的情商來表現魅力。在青澀年紀，他們對於愛情並沒有過多的想法，且一心只想著自己的前程。當開始明白感情的重要性，如何自在看待兩性關係後，才能把愛情完全展現出來。