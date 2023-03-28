早起被認為是健康的生活習慣，但眾多科學研究都支持此一觀點，胸腔暨重症專科醫師黃軒引述多項國際研究指出，早起有助調整晝夜節律，讓人在白天更有精力，也更能控制體重，此外早起者通常心理更為健康，較不易罹患憂鬱症與焦慮症。

黃軒在其臉書粉專表示，許多人認為早起可以提高工作效率、保持積極情緒，並促進整體健康，但事實上，一些科學研究支持這一觀點，包括早起有助調整晝夜節律、早起有助控制體重、早起有助心理健康。

首先，根據《國際時間生物學》雜誌刊出的一項研究發現，晝夜節律影響人類的睡眠、覺醒、飲食和活動的內部時間調節機制，而早起有助於調整晝夜節律，讓人除了在白天更有警覺力與精力充沛外，在夜晚也更容易入睡。

此外，發表在《國際肥胖症雜誌》上的研究顯示，比起較晚起床的人，早起的人往往有更好的體重控制，因早起者在早餐吃進較高熱量、晚餐時吃進較低熱量，有助於控制體重。另外，早起者多半有較多的活動量，有助燃燒卡路里並防止肥胖。

發表在《精神病學研究》雜誌上的一篇文章表明，早起和心理健康之間存在相關性。研究發現，早起者通常有更好的心理健康、更低的壓力水平，與更低的憂鬱症和焦慮症的發生率。