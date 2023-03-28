美中貿易全國委員會會長艾倫（Craig Allen）出席中國發展高層論壇2023年年會。（圖／中國發展高層論壇）

美中貿易全國委員會會長艾倫（Craig Allen）出席中國發展高層論壇2023年年會時表示，感受到中國政府推動經濟發展的強烈訊號，將繼續致力於在華長期發展。

澎湃新聞報導，在「打造國際一流的營商環境」分會場，艾倫表示，儘管受到新冠疫情大流行、成本與投資回報率等因素的影響，中美企業仍表現出了韌性，保持較高的交流水準。

據美中貿易全國委員會研究數據顯示，對華出口支撐了美國近100萬個就業崗位。艾倫還表示，美國在中國的投資也非常重要。美國公司在中國製造的產品中有77％銷售給中國市場，只有7％的產品被出口回美國。這些數據打破了美國公司產品僅為供應美國市場，美企僅在中國進行離岸生產的常見說法。

值得一提的是，在中國發展高層論壇召開之前，大陸商務部部長王文濤於24日與艾倫及會員企業代表舉行會見，並就中美經貿關係、美資企業在華發展等議題進行交流。

王文濤表示，中方願積極落實中美兩國元首印尼峇里島會晤共識，堅定不移擴大高水準對外開放，為外資企業提供更好服務和環境，努力為兩國企業合作營造穩定預期。

艾倫和美資企業代表則表示，感受到中國政府推動經濟發展的強烈訊號，將繼續致力於在華長期發展。

艾倫此前接受媒體專訪時也表示，美國企業對繼續開拓中國市場充滿期待。美中兩國經濟不能「脫鉤」，加強合作才有益於兩國人民。

美中貿易全國委員會創建於1973年，擁有200多家在中國經商的美國會員企業。艾倫於2018年7月起正式擔任美中貿易全國委員會會長一職，他在亞洲地區有近30年工作經驗。