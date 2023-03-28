65歲洪姓男子改裝「行動算命車」，在大台北、桃園地區假借算命、改運，誘騙被害女子上車性侵，事後還要求女子洗淨身體，藉以湮滅罪證。1名被害女大生因向校方尋求心理輔導，進而令洪嫌惡行曝光。新北地方法院一審認定，洪男犯後始終補認犯罪，依強制猥褻罪、強制性交罪等罪定應執行22年有期徒刑。

根據調查，被害女大生2016年間經學姊介紹，到洪男的「行動算命車」算命，洪男以改運理由，要求女大生裸身讓他在身上畫符，起初先用手指沾上硃砂指侵，進而性侵得逞。洪男見女子並未起疑，遂要求女大生一周「改運」1次，食髓知味下，更把時間改為一周2次，完事後還藉口洗除厄運，要求女子洗淨身體再離開，迄今已性侵女大生數百次。

開百萬「行動算命車」稱改運，淫神棍性侵多名女學生下場出爐。(中時資料庫)

被害女大生因情緒低落，向學校尋求心理輔導，校方察覺女大生疑遭誘騙性侵，於是循教育系統向新北市婦幼警察隊報案。

警方介入調查，被害女大生一開始還抗拒指證洪男，擔心師父會施法對她不利，後經警方耐心開導勸說，女子才將洪男惡行全盤說出。

根據調查，洪男將廂型車改裝成「行動算命車」，在車內裝置床位和盥洗設備，前往大台北、桃園地區人潮聚集處設攤，以低價誘騙女子看手相，騙取對方信任後，再進一步誘騙到車上伺機性侵，被害女子至少3人以上。

洪男在審理時仍矢口否認性侵，堅稱只單純幫客人算命、改運。法官認定，洪男利用得癌症、被鬼跟等怪力亂神之語，壓抑被害女子性自主決定能力，長期對被害女子猥褻、性侵，對女子人格尊嚴戕害甚鉅，留下難以磨滅陰影，且事後否認犯罪，依強制猥褻、強制性交、成年人故意對未成年犯強制性交等罪，定應執行刑22年。