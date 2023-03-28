分析師指出，春節長假即將來臨，漲多個股出現賣壓拉回很正常，市場也會出現觀望氣氛，整體格局呈現上有壓、下有撐，短期難脫震盪整理的表現。

台積電(2330)晨盤低點一度到524元，隨即持穩漸往上行，跌幅約0.75%；春假即將來臨，出國旅遊人數將為營運增添活水，雄獅股價衝上5個月新高，山富也漲，內需題材也受到期待，王品美食等也紛紛揚升；雷虎(8033)被處置交易，今日壓回，軍工股受到影響，寶一(8222)、精剛(1584)等相關個股今日降溫，股價跌幅在5~6%不等；神準(3558)前2月每股純益3.04元，年增2成，股價漲幅逾4%；點序(6485)強漲7%，股價越過昨日高點，再創今年新高；美食-KY(2723)董娘賣股引進國際長期投資人，今日股價迅速回穩，股價漲幅約1.4%。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉表示，除了國際市場影響，本週過後即將迎接清明連假與第一季財報公布旺季，由於近期國際銀行持續發生危機，預料本週交投可能轉趨謹慎，觀望歐美國家的銀行危機後續發展。

郭明玉說明，上週聯準會升息一碼，並且暗示升息終點將來到，並堅定表示2023年不會降息，台灣央行則以升半碼因應，創下連5升的紀錄，此舉有助縮小台美利差，支撐匯率，另一方面，央行也將今年經濟成長率預測值由之前的2.45%下修為2.21%。

不過，郭明玉指出，台股基本面有望展開底部回升，根據國發會統計，外銷訂單平均收縮期為15個月，若以此推算，本次的景氣循環谷底有機會落在4月份，未來包括長線發展的AI人工智慧、雲端資料中心、高效能運算，以及車用電子等產業，有望成為外銷訂單的成長動能。