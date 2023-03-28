前總統馬英九昨搭機抵達浦東機場，接機者是國台辦副主任陳元豐，有專家認為，中共現在就是直接把馬英九當成前「台灣省」省長，對此，國民黨立委賴士葆表示，規格是很好的，強調純粹民間事務性交流，如果今天是習近平來接又有文章可以做，說是被統戰或馬習要會；國民黨立委鄭正鈐表示，不管對方如何都要堅定住立場，就是前總統赴陸祭祖。

賴士葆表示，按照原本預估，會是中央政治局來接機，就會有政治味道，更何況該名官員之前還是習近平辦公室的主任，某種程度代表習近平，如果要這麼高規格，那習近平就自己來接囉，又有別的文章可以做。

賴士葆指出，反而接機的規格，強調民間的交流，沒有政治的味道，而且馬不到北京去，包含高鐵配合他開車時間，這樣接待規格，是民間交流，卸任國家元首到大陸去，現在關係這麼緊張，也是個和平交流，讓中國大陸看到，不是每個人都想跟他們對著幹，一批人希望能和平交流，台灣主流民意希望避戰是打出一條路。

至於大陸媒體未稱「馬總統」，賴士葆表示，中華民國前總統他們當然不會承認，就像我們也不會承認習近平為國家主席，前國民黨主席也不對。

鄭正鈐表示，這次馬前總統去大陸祭祖，就是祭祖、交流、客隨主便，希望對兩岸交流有幫助，不要處在負面螺旋，這是國人最不願意碰到的事情，接待規格如何還有很多天，可以在行程結束後評斷。

鄭正鈐強調，自己總統到大陸訪問，一定要肯定，對方是否有失禮的地方，都要堅定住立場，就是前總統馬英九到陸去祭祖。

民進黨立委趙天麟指出，馬英九的行程到目前還算平安順利，但失望他是第一個前總統到中國大陸，結果連前副總統連戰的規格都不如，國台辦副主任、記者提問稱為馬先生、行程被丟包，這只是一開始，未來還有11天，希望陸方不要不斷矮化。

民進黨立委陳亭妃批評，馬英九出訪之前，台灣已經接受中國大陸對他矮化，除了不能配槍，自己申請也減少，接待規格也將為副主任，極盡羞辱，位階超出我們想像狀況，媒體還只能稱呼馬先生，是不是先講好，配合中國大陸大外宣。

陳亭妃表示，接機規模就是讓大家有話可說，清楚看到馬英九就是自我矮化，自甘墮落，想不清楚馬英九到底為了什麼。