桃園狒狒之死引起各界關注，胸腔科醫師蘇一峰忍不住吐槽說，感謝這隻狒狒讓大家忘了台灣缺電、缺蛋、缺藥還有與邦交國斷交的問題，引起網友熱烈討論，不少人留言說，雖然狒狒中槍死亡很令人難過，但大家把注意力都放在狒狒身上也是很誇張，台灣和全世界都有一堆問題在發生，也有很多其他議題值得被關注討論。

蘇一峰昨在臉書上分享，桃園一隻狒狒脫逃，每天的行蹤都引起討論，3月27日好不容易被抓到，結果卻中槍死亡，如今大家都在討論「狒狒之死」的疑點，似乎忘了台灣還有許多其他的問題，包括缺電、缺蛋、缺藥還有與邦交國斷交等。

貼文引起網友討論，不少人坦言狒狒中槍死亡固然令人難過，但是這段期間台灣不只有狒狒逃脫的事情發生，像是幾天前爆出來的台中某高中生遭霸凌死亡等議題，都值得全民關注討論，但大家的注意力卻只願意放在靈長類身上。

許多網友看到這樣的狀況忍不住吐槽說，「台灣人的腦容量是有限的」、「高中生被霸淩致死的案子都被狒狒的消息洗掉了」、「台灣人一定活在平行時空，全世界問題一堆，台灣人只關心狒狒」、「台灣處在一個越來越神奇的領域了」。