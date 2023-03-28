前總統馬英九昨日以祭祖名義訪問中國大陸，陸方派出大陸國台辦副主任陳元豐等人接機，未鋪設紅地毯，也不得稱呼「馬總統」，須稱「馬先生」。對此，行政院長陳建仁28日呼籲，大陸應該按照國際慣例，給予相當規格接待，落實兩岸間的尊重和對等；行政院副院長鄭文燦也直言，馬訪陸第一關，就讓大家都覺得「很意外」。

對於馬英九接待規格疑指矮化，陳建仁上午視察「全民共享普發現金1988客服專線中心」時說，國際上接待卸任元首都有一定規則，他要特別呼籲，馬前總統是中華民國前國家元首，希望中國大陸在接待馬時，也能按照國際慣例，給予相當符合規格的接待，才能落實對於兩岸之間的尊重和對等原則。

鄭文燦上午出席「天下雜誌SDGs雙日國際論壇」受訪也說，兩岸互動應秉持友善、對等及尊嚴，這是基本出發點，派國台辦副主任接機，是否符合待客之道，大家可以好好討論。

鄭文燦說，追求兩岸和平是政府的目標，希望中國大陸不要設置政治路障，過去用外交圍堵、軍事威脅，甚至是認知作戰，意圖顛覆台灣民主價值，這都是不好的方法，這次馬英九訪陸，「我想第一步、第一關，讓大家都覺得很意外。」