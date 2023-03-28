女星李沛綾過去演出《飛龍在天》、《娘家》等知名本土劇，身為民視當家花旦的她，在劇中將反派角色發揮得淋漓盡致的她，讓觀眾恨得牙癢癢，不過卻在當紅之際淡出演藝圈，如今傳出老公生意出問題，因此相隔12年後再次復出，遭她否認此傳聞。

根據《三立新聞網》報導，李沛綾近來復出演出本土劇《市井豪門》，在劇中飾演出獄的珠寶商大姐頭，對於相隔12年再次演出八點檔，她坦言現在的拍戲方式與昔日差異甚大，過去是日夜不停尬戲，導致身體過度操勞，不僅免疫力下降，還造成嚴重的過敏體質，排卵功能因此大受影響，導致無法自然受孕，直到嘗試試管才懷上第二胎，可以說是為了求子吃盡苦頭。

至於相隔12年之久才重返演藝圈，外傳是丈夫做生意出狀況，對此，她澄清絕非夫家經濟狀況有問題，主要是小孩逐漸長大，才有時間再次復出演戲，此外，她透露18歲出道時，原本和唱片公司簽約發行專輯，無奈媽媽不肯答應只能作罷，不過多年來沒放棄唱歌夢想的她，出道25年後發行首張EP，一圓多年來想當歌手的夢想，她也強調這次幕後推手就是有「創作鬼才」封號的鄭進一。

李沛綾為了在劇中「演」出患有「範可尼貧血症」的症狀，不僅拍攝前3天就開始節食，還刻意熬夜並搭配上妝技術，讓整個人看起來特別憔悴，還提醒梳化師醜一點也沒關係，畢竟要能說服觀眾才是最重要，足以見得她敬業的態度。