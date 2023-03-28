過去大陸是世界工廠，但製造業成本逐年提高，產生企業外流危機，在越南及泰國新註冊的企業，約有6成是勞力密集型的陸企。重慶市前市長黃奇帆認為，大陸應該要建立高附加價值的產業鏈，提升在全球供應鏈的地位，並反擊以美國為首的脫鉤行動。

南華早報報導，黃奇帆現職為復旦大學特聘教授，針對目前大陸經濟產業現況發表看法，他提到，可以理解這些企業在經濟策略上做出調整，因為外移的企業主要是對關稅較為敏感的低附加價值產業。

由於美中之間的貿易競爭日益激烈，加上前幾年嚴格的疫情管制措施及不斷上升的勞動力成本，企業考慮降低對大陸的嚴重依賴，傾向將製造業轉移至印度和東南亞。

黃奇帆認為這樣的改變不一定是一件壞事，「對大陸而言，最大的問題是建立高附加價值的供應鏈，而不是低附加價值的供應鏈，我們應該培養製造業的領導者或打造像蘋果這種位在供應鏈頂端的企業，能夠自己設計與生產關鍵產品。」

在此狀況下才能夠抵禦以美國為首的脫鉤策略，北京當局重點關注先進製造業、高科技產業、人工智慧、醫療保健及綠色能源產業，提升產業鏈水準並推動經濟成長。