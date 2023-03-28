東非狒狒在桃園歷經18天、40公里大逃亡後，27日總算在楊梅富岡1處民宅內「中槍落網」，未料卻是慘死獵槍之下，釐清責任時各單位卻各說各話，導致整起追捕事件演變成槍殺狒狒羅生門案。對此，前桃園市長、行政院副院長鄭文燦28日直言，動保單位在處理過程中顯然有若干疏失，未把握動物救援及動保法的一些原則。

脫逃的東非狒狒在桃園市平鎮、龍潭、楊梅、新屋等地流竄多日，市府跨局處成立「抓狒戰情室」展開圍捕，最後靠傳統誘捕成功，無奈狒狒遭獵槍打中，傷重死亡，桃市府急澄清，團隊追捕人員只有麻醉槍沒有獵槍，並向警方報案；坦承開槍的林姓獵人聲稱，受新竹縣政府農業處指派，但竹縣府再三否認，後續責任有待釐清。

對此，鄭文燦上午出席「天下雜誌SDGs雙日國際論壇」受訪時指出，飼養保育類的野生動物需要登記，同時需要保護和救援，一切作為都必須符合尊重生命、保護動物的方向，動物救援上也有固定的SOP。

鄭文燦說，無論是動物園或其他機構，只要在台灣飼養保育類野生動物，基本上都需要登記，而登記也必須落實，避免有黑數。他直言，動保單位在此案處理過程上，顯然有若干疏失，沒有把握動物救援及動保法的一些原則。