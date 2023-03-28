女星大S（徐熙媛）不滿前夫汪小菲未履行離婚協議，向法院聲請強制執行汪小菲750萬元財產獲准，敗訴的汪小菲事後在微博PO累計3048萬的請款單，強調這只是「冰山一角」，會繼續上訴。對此，大S和S媽都回應了。

汪小菲主張自己從2021年12月1日起至2022年11月4日期間，陸續匯錢到大S指定的帳戶，加上女方依據調解後同意變更以「實報實銷」之不定額方式給付，還另給付前妻不定額的款項，已超過當時調解筆錄所應給的錢，並未積欠費用，但台北地院法官斟酌兩人提出的對話紀錄，認為汪小菲應按約定時間匯款給大S，屬於定期定額給付之性質，而他依調解筆錄所應負擔的各項費用，都是分別獨立之給付債務，調解筆錄中也無相互流用或抵充之約定，因此汪小菲須依各自獨立債務之清償數額，自應分別列計，法官認定汪小菲確實有750萬未給付，大S強制聲請執行屬有理。

汪小菲敗訴後不服，昨（27日）在微博公開多張請款單，包括學費、買草莓、添購文具到剪頭髮等，以及110年12月1日至112年3月3日的家用費，合計三千零四八萬四千一百二十元，汪小菲強調「這只是冰山一角，我會繼續上訴。」

汪小菲公開3千多萬的請款單，強調大S不只花這些錢。（圖／微博@汪小菲）

大S透過經紀人發聲：「判決就是給他的回應」，至於S媽，根據《自由時報》報導，她表示不清楚大S、汪小菲的財務分配，回應：「我真的不了解」。