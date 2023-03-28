在周一晚間向美國證券交易委員會（SEC）提交的申報文件中，波克夏披露在3月23日至27日斥資約2.16億美元再度買進西方石油股票。
一年多前，約莫當俄羅斯入侵烏克蘭時，巴菲特的公司開始大舉買進這家總部位於休士頓的能源公司股票。本月以來，波克夏在這檔股票上已經砸下逾10億美元。
本月早些時候披露的申報文件顯示波克夏在中斷了5個月之後，再度買進西方石油股票，於3月3日至7日砸下約3.55億美元買進580萬股。之後又申報在3月13日至15日斥資約4.67億美元買進790萬股西方石油股票。
波克夏目前持有約2.117億股西方石油股票，以該石油公司周一收盤價59.65美元估算，持股價值達到126億美元。
受原油價格大漲激勵，西方石油周一股價收漲2.53%。
去年8月波克夏獲得美國聯邦能源管理委員會批准，對西方石油普通股的持股比可以達到50%。
此外，波克夏亦持有100億美元、股利為8%的西方石油特別股，以及以每股59.62美元額外購買50億美元西方石油普通股的認股權證。
伯克夏已經成為西方石油最大的股東，部分分析師和投資人預期該公司最終可能會買下西方石油。
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