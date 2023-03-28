部分投資人認為，央行在制定利率的時候，應該考慮到金融業動盪的問題。

裕信銀行(UniCredit)駐倫敦的首席經濟顧問Erik Nielsen在上周日表示，目前各方對於銀行業困境可能引發全面金融危機的擔憂日益加劇，各國央行不應將貨幣政策與金融穩定問題分開處理。

針對該問題，貝利在周一反擊了此一觀點，他認為全球銀行業面臨巨大壓力，但英國銀行業具有韌性，能夠支撐經濟。

貝利說，金融政策委員會會負責確保金融穩定，所以貨幣政策委員會可以專注在自己重要的工作，即確保通膨回復到正常水準。

貝利在答覆詢問時表示，貨幣政策委員會的關鍵事項是，該委員會擁有履行職責所需的工具，但是這些工具不受其它因素的限制」。

英國央行自2021年12月以來，一直持續升息。貝利說，需要一段時間，才能感覺到它的效果。

行長在倫敦經濟學院的演講過後，接受路透訪問指出，目前判斷英國的信貸狀況是否因全球銀行體系壓力而收緊，還為時過早。「你可以看到非常短期的事實，但是貨幣政策希望看到更長期的」。

貝利在演講中重申了英國央行的觀點，如果持續通膨壓力的跡象變得更明顯，英國央行將需要進一步收緊貨幣政策。