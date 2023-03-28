保瑞挾著CDMO、全球銷售推升，今年度營收有機會再成長20~25%，毛利率區間將增至40~45%，若是安成藥胃食道逆流藥品能維持現階段的情形，今年全年度的營運表現可望優於預期。

保瑞去年併購的安成藥共計有21張美國藥證，其中包含8張高門檻用藥藥證及13張P4藥證，現在有7個藥品申請核准中，5個藥品開發中，潛在市場規模高達220億美元。

保瑞董事長盛保熙表示，近期業績貢獻最大的就是安成在美國上市的治療胃食道逆流用藥，目前安成這顆藥在美國約有40%的市占率，原廠僅30%，另一家學名藥廠占約30%。

受惠此藥由2月開始，安成已可自行生產，並且不用支付權利金，毛利率表現很不錯。現階段市場尚未有削價競爭壓力，但還有，有另一家公司拿到藥證、還沒開始生產，若是有3家學名藥廠，預期競爭也不會太激烈。

盛保熙指出，公司去年營運已創下新高，今年展望仍光明，保守預估營收將有20~25%成長，毛利率40~45%。保瑞去年平均毛利率為27.7%。