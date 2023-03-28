據集保統計數據顯示，3月投資人數成長率前5強為第一金太空衛星(00910)、台新全球AI(00851)、中信電池及儲能(00902)、元大全球AI(00762)及國泰AI+ROBO(00737)等。其中，第一金太空衛星ETF成長近4成最高，中信電池及儲能ETF投資人數增近2千人最多。

法人表示，今年初科技股表現犀利，即使受歐美銀行股倒閉託管與合併等變動事件影響，不少科技型ETF仍擁有正報酬，投資人趁行情動盪之際，紛紛先行獲利了結仍有正報酬的科技部位。

不過，觀察投資人數逆勢正成長的幾檔科技型ETF投資主軸，法人指出，投資人對今年熱門投資議題仍有高度偏好，這幾個主題不僅今年話題性夠強，也是中長期具備成長性的科技趨勢主軸。

以太空衛星主題為例，全球第二大低軌衛星營運商OneWeb在26日宣布在印度成功發射36顆衛星，完成部署616顆衛星計畫，並可望在今年為全球提供衛星寬頻服務。這將能與電動車富豪馬斯克投資的SpaceX「星鏈計畫」（Starlink）低軌衛星服務互別苗頭。

第一金太空衛星ETF經理人牟宗堯說明，隨著民間企業投入太空產業的技術與資金具備日益強大根基，歐美日都有越來越多的創投、新創公司投入太空生態系產業鏈。太空產業過去由政府主導發展，如今民間企業牽動力量更加龐大，為產業帶來更值得留意的投資機會。

3月投資人數成長率稱冠的第一金太空衛星ETF，主要精選全球績優30檔太空衛星產業概念股，成份股涵蓋衛星設備與通訊服務、太空技術、先進衛星和航太零件、太空旅遊與探索等4大投資主軸。

牟宗堯指出，太空任務不斷有新進展，加上各項成熟技術運用下，可預期未來5～10年將是星際產業持續快速發展的階段，投資人不妨採定期定額方式，參與太空衛星長期趨勢與持續成長動能。