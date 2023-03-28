桃園一隻東非狒狒逃脫多日中槍死亡，開槍的獵人聲稱是六福村人員同意的，對此，六福村則表示全案已進入司法程序不予回應，引起網友們熱烈討論，不少人湧入六福村的臉書粉專與Google評論區留言要抵制，並譴責六福村「如果真的是你們授意打死狒狒，以後都不去玩了！」

不少網友對於「桃園東非狒狒之死」感到很憤怒，紛紛湧入六福村臉書留言譴責，「請六福村出來說明雇用獵人殺狒狒的事件！以前搭遊園車參觀動物園的幸福時刻，現在這樣對比下，如屬實真的很可恥」、「不是要活捉嗎？為什麼變成東非大狩獵般的獵殺？還是以後六福村會變成狩獵場？」

另有網友則喊著要抵制六福村，還有民眾湧入六福村的Google評論區留下一星負評。「狒狒若是你們授意打死的，從今天起拒絕去六福村玩」、「太過分了！虧還說是充滿歡樂的地方」、「沒想到台灣有名的主題樂園是這樣子，不會再去六福村了」、「麻醉槍都打了，何必用真的獵槍，拒絕去六福村」。

桃園一隻狒狒逃脫多日中槍死亡，開槍的獵人聲稱他加入圍捕行動時，有詢問相關人員能否開槍，而六福村的相關人員回說「那就開！」對此，六福村表示目前已進入司法程序不予回應，也不提供當時派去桃園的團隊名單。