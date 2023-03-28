大陸國務院新聞辦公室28日發表《2022年美國侵犯人權報告》，內容除了細數「美國侵犯人權的真相」，更批評美國已成為全球人權發展的「攪局者」和「阻礙者」。

據新華社，報告分為序言、公民權利保護制度嚴重失能、美式選舉民主日益空心化、種族歧視與不平等愈演愈烈、底層民眾基本生存危機加重、婦女兒童權利歷史性倒退、恣意侵犯他國人權踐踏正義，共七部分。

報告稱，2022年是美國人權狀況標誌性倒退的一年；自詡「人權衛士」的美國，金錢政治、種族歧視、槍枝氾濫、警察暴力、貧富分化等痼疾難除，人權立法司法大開歷史倒車，美國人民的基本權利和自由被進一步架空。

報告指出，美國是一個「由極端暴力定義的國家」，民眾遭受暴力犯罪和暴力執法的雙重威脅，公民人身安全得不到保障。監獄人滿為患，成為現代奴役場所，強迫勞動和性剝削司空見慣。

報告稱，美式民主失去民意基礎。美國的選舉費用一再飆升，「黑金」捐贈暗中操控選舉走向，政治極化和社會撕裂導致民主共識難以達成，「人們對美式民主普遍感到絕望」。

報告強調，美國種族主義愈演愈烈，少數族裔遭受廣泛歧視；人均預期壽命大幅下降，藥物濫用致死人數持續攀升；兒童生存環境令人擔憂。美國在兩極分化的經濟分配格局、種族衝突的社會格局以及資本利益集團操控的政治格局相互作用下，近年來進一步陷入制度失靈、治理缺位、族群撕裂、社會動蕩的泥潭。

報告認為，服務於寡頭利益的美國政客，不僅日漸喪失了回應普通民眾基本訴求、捍衛普通公民基本權利的主觀意願與客觀能力，無力解決自身人權問題的結構性頑疾，反而恣意以人權為武器攻擊他國，在國際社會製造對立、分裂和混亂，已成為全球人權發展的攪局者和阻礙者。

此前，大陸外交部20日發布《2022年美國民主情況》報告，稱「揭示美國國內民主亂象」及其在「全世界兜售和強加民主所製造的混亂與災難」，讓世人進一步認清美國民主的「真實面目」。