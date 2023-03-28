台南一名曾有強制猥褻前科的牙醫，緩刑期滿後又涉嫌對診所女助理伸淫爪，3次趁機摸對方的腰、腹部、手指，女助理後來嚇到辭職並提告，該牙醫竟反過來控告她偷6千元，遭法官依3個性騷擾罪和1項誣告罪判1年2個月徒刑，但考量牙醫已用110萬達成和解，宣告緩刑4年。

判決書指出，該牙醫3年前曾犯強制猥褻遭判刑7個月、緩刑2年，但他2年前又對一名牙醫助理性騷擾，曾指示女助理到2樓煮紅茶，並趁機將左手放在對方後腰上，之後又要求對方幫忙擦臉、保養臉部時，手放對方腹部說「生理期狀況如何及變瘦」等話題，意圖性騷擾，後來女子不再去上班並報警提告。

該牙醫分別在110年5月、6月、8月對該名女助理性騷擾，後來該牙醫還指控女助理109年7、8月2次在3樓打掃時偷竊共6千元，遭檢方依誣告罪起訴；臺南市就業歧視評議委員會評定男子違反性別工作平等法，遭勞工局裁處20萬。

法官認為，男子曾犯性騷擾、強制猥褻等罪，但緩刑期滿後又再度性騷擾女助理，顯然未能尊重女性，對兩性平權也沒有正確觀念，考量到他已在審理過程中坦承犯罪，賠償110萬元達成調解，對方雖不肯撤告，但對刑度沒有意見，最終依性騷擾罪，共3罪各判處7個月，再依誣告罪判處7個月，合併應執行刑期為1年2個月，緩刑4年。