陳怡蓉到韓國慶生，老公薛博仁帶她在精品店外拍網美照。（安珀提供）

陳怡蓉到韓國旅遊慶生。（安珀提供）

陳怡蓉到韓國旅遊慶生。（安珀提供）

女星陳怡蓉本月中生日，前陣子和閨蜜到韓國旅遊慶生4天3夜，原本在北京工作的夫婿薛博仁特別飛來會合，壽星好氣又好笑表示：「驚喜的部分，一如既往在出發前就被破哏了。」倒是花了超過百萬韓幣，成為BLACKPINK周邊商品的大戶。

為了買BLACKPINK的周邊商品，陳怡蓉和朋友坐了1個多小時的車到仁寺洞，兩人身負重任，因為有許多親朋好友都在他們出發前先下好單，她笑說：「我們像批發商一樣，一到了就跟店員說『全部都拿出來』！朋友甚至還開視訊，問台灣的親友要什麼。」陳怡蓉大力讚嘆BLACKPINK周邊商品設計得很精緻：「有筆記本、護照夾，我買了一個小錘子給女兒，也忍不住買了一套給自己，敗了滿多錢的。」

據了解，短短幾10分鐘，她和朋友就花了上百萬韓幣。日前BLACKPINK來台開唱，陳怡蓉和友人一同去朝聖，女兒雖未同行，但聽媽媽分享跟看過她們MV之後，已經從五（五月天）迷之外，又多了BLINK的新身份。

這一趟韓國之旅，陳怡蓉吃到心心念念的醬螃蟹，喝了蜂蜜瑪格麗酒；某天晚上，死黨堅持要帶她去吃一家在網路上看到的「帥哥的店」，卻說不出餐廳是賣什麼，到了現場答案終於揭曉：「有帥哥烤東西給我們吃，但只是在廚房烤，並不是桌邊服務，只能上廁所經過時探頭看一下。」店裡的服務生都是帥哥嗎？陳怡蓉說：「女的誒。」

老婆生日，慶生男主角自然是老公。陳怡蓉說：「原本我以為是要陪先生去考察，沒有想到慶生這件事，但出發前就有朋友說溜嘴了。」雖然如此，她還是很感動薛博仁暫時放下工作，到韓國與她會合，帶她到聖水洞著名的精品店Dior外頭「拍照」！她補充：「不要懷疑，就是拍網美照打卡。」

其實薛博仁早已準備好老婆的生日禮物，是一個「福袋」的概念，陳怡蓉甜蜜地說：「有鞋子、包包、衣服，他說去逛街看到，覺得適合就慢慢買、慢慢搜集起來。」當晚，夫妻倆和友人共享韓牛烤肉大餐，吃遍一頭牛的身體各部位，每個部位口感都不同。

這是她女兒離開襁褓階段、有記憶以來，母女倆第一次分離，陳怡蓉說出門前媽媽特地交代她不要打電話回家，因為無論是電話或視訊，結束後都會讓四歲的女兒想念媽媽而大哭，不如夫妻倆就好好吃、好好玩。但難捨女兒的陳怡蓉說：「我就邊吃著牛舌，邊配監視器看我女兒在做什麼，有沒有on schedule，幸好她很乖，讓我很滿意。」

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