這是波克夏3月以來第三度敲進西方石油股票，合計約投注逾10億美元。

波克夏周一晚間向美國證券交易委員會（SEC）揭露購股資訊，提到該公司在3月23到27日斥資約2.16億美元買入西方石油股票。

波克夏從大約1年前俄羅斯入侵烏克蘭時開始大量敲進西方石油股票。以西方石油周一收盤價59.65美元為計，目前波克夏手握西方石油約2.117億股，換算市值約126億美元。

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