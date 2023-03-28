國內缺蛋情況未解，不管零售、產地價格屢創新高，彰化有盤商為搶蛋最高喊到一箱20台斤2000元高價；部分產地蛋農看到商機，大舉開始蓋雞舍，也因此出現搶「雞舍工班」的特殊情況。

彰化蛋農陳秋池表示，缺蛋問題短時間內不會得到解決，主要是氣候變遷的影響，加上H5N1病毒肆虐，正常蛋雞大約150天能產蛋，但因為病毒影響蛋雞從確診到康復生出健康的蛋，至少要7、8個月以上，因此雞隻確診到康復這個循環，至少要2年以上才能讓國內雞蛋供應恢復正常。

國內缺蛋情況未解，不管零售、產地價格屢創新高，彰化有盤商為搶蛋最高喊到一箱20台斤2000元高價。(吳建輝攝)

而過去農委會積極「調蛋」，為緩解國內缺蛋問題，不過國內產地蛋價似乎未得到改善，以目前中盤商從產地調蛋來看，每箱20台斤從1400元起跳，土雞蛋每箱2000元，紅殼紅心甚至每箱超過2400元。

陳秋池認為，應該將蛋價交給國內市場機制來決定，蛋價除了產地價格外，包括中盤商油錢、工資等因素也都增加，加上到產地不一定有辦法滿車回去，常常出現在不滿的窘境，因此運送成本不敷，還可能因雞蛋不足有違約賠償的情況出現。

雞蛋問題少說2年才得以緩解，因此就連蓋雞舍的工班都開始忙碌，許多蛋農向中缺蛋問題，開始積極蓋雞舍，也讓雞舍工班業績順勢成長，彰化有雞舍工班一天在5地開工，不少雞農捧著現金搶工班，只求快點蓋好。

有雞舍工班表示，每天電話至少20多通，問題是沒有這麼多工人可以調度，從去年開始就陸續有人拜託，現在的單多數都是去年就排，可見雞蛋問題短時間內仍無解，也只能請蛋農再等等。