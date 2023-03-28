新竹市公道五路三段今晨7點半發生一起死亡車禍，1輛砂石車與機車發生碰撞，導致機車騎士臟器外露、明顯死亡，詳細車禍發生原因，仍待警方調查釐清。
據了解，1輛砂石車今晨行經公道五路時，1名30多歲的男性機車騎士，疑似因後方擦撞砂石車前方失去平衡，人車失控倒地，遭砂石車輾過，騎士當場死亡。
由於事故發生在上班時段，導致附近車流回堵，案發後，警方也隨即趕到現場實施交通管制，先封鎖公道五路三段往東方向車道（溪埔路至經國路段），並調撥對向2車道，至於詳細肇事原因警方正在調查當中。
新竹市公道五路三段今晨7點半發生一起死亡車禍，1輛砂石車與機車發生碰撞，導致機車騎士臟器外露、明顯死亡，詳細車禍發生原因，仍待警方調查釐清。
據了解，1輛砂石車今晨行經公道五路時，1名30多歲的男性機車騎士，疑似因後方擦撞砂石車前方失去平衡，人車失控倒地，遭砂石車輾過，騎士當場死亡。
由於事故發生在上班時段，導致附近車流回堵，案發後，警方也隨即趕到現場實施交通管制，先封鎖公道五路三段往東方向車道（溪埔路至經國路段），並調撥對向2車道，至於詳細肇事原因警方正在調查當中。
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