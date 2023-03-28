高雄江姓女子3年前用熱水燙傷3個月大的兒子，她未送醫治療，且男嬰肺部發炎、餵食不良等，她也未及時處理，終致其呼吸衰竭而死亡，最高法院駁回上訴，斥責江女犯行嚴重，並將男嬰死亡原因歸咎於其自身體質不良，未深切檢討，依過失致死罪判刑1年4月定讞。

江女與楊男是嬰兒之父母，2人明知幼童是剛滿3個月的嬰兒，江女卻在2020年7月12日上午10點不慎在泡奶之過程中，將放置於地墊上之電熱水壺傾倒，致電熱水壺內之熱水潑濺至躺臥於地墊上之男嬰左耳、左後腦部位，男嬰頭部二級燒燙傷。

江女見狀聯絡楊男告知此事，待楊男返家後，2 人商議決定推由江女自行購買藥膏塗抹在男嬰燙傷處，而未將其送醫治療；同月18日前數日起，男嬰罹患重度肺炎，江女、楊男放任其處於異常狀態，未將江童送醫治療。

後來，男嬰身體嚴重不適情形，頻有吐溢奶等無法順利進食且食慾低落狀況，江女與楊男也未能使男嬰飲用維持身體發育及機能運作所需之奶水，亦未送醫尋求專業協助，以致男嬰未能獲取維持身體機能運作所需能量。

男嬰因遭受顱顏燙傷，且持續肺部重度發炎、餵食不良，以致身體虛弱，復未經送醫治療，18日上午7點多呼吸衰竭死亡，江女與楊男才送至醫院急救，醫院認屬疑似非病死案例，於是通報員警到場處理。

高雄地方法院一審將江女與楊男分別依過失致死罪判刑1年4月及10月，江女提上訴後，高雄高分院二審認為她雖口口聲聲表示知錯，卻仍抗辯當時沒想那麼多，犯後態度難認良好，仍判刑1年4月，她又提上訴，最高法院駁回確定。

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